Neverovatan peh je zabeležen večeras na svetioniku na crnogorskom poluostrvu Luštica, koji se zasijao u svetlima jednog od najvećih pesnika i filozofa sa ovih prostora, kao i vladara Crne Gore. 

- Neka javi neko ekipi sa Luštice da su naopaku okrenuli sliku - navodi se u opisu videa Instagram stranice "podgoricki_vremeplov", a kao što se može videti slika Petra II Petrovića Njegoša je zaista okrenuta naopako. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Komenari krenuli da pljušte!

Korisnici društvenih mreža su odmah krenuli da duhovito komentarišu. 

"Odraz u vodi stoji pravo", "Njegoš ako bi ovo video...", "Okreće se u grobu", "Malo mu je što se okreće u grobu, no sad i ovako", "Luča mikromozga", "A nisu, nego okrene telefon!", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa. 

Inače, danas su počeli "Dani Njegoševi" u Nikšiću, u okviru kojih se takođe obeležava 180. godišnjica "Luče mikrokozma" — filozofsko-religiozne poeme crnogorskog vladike i pisca Petra II Petrovića Njegoša — u čast čega je i zasijao svetionik

