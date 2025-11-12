Slušaj vest

Zbog odsustva mitropolita budimljansko-nikšićkogm Metodija iz manastira Đurđevi stupovi, beranska policija u utorak nije uspela da mu uruči rešenje o privremenom oduzimanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, ali će u dogovoru sa policijom to učiniti danas.

Mitropolit je telefonom obavestio policiju da će danas biti u manastiru i lično primiti rešenje, pišu podgoričke Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama tog lista, sporni spomenik Pavlu Đurišiću se i dalje nalazi u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama.

Vanraspravno veće Osnovnog suda u toj opštini uvažilo je juče žalbu tamošnjeg tužilaštva i naredilo policiji da privremeno oduzme kip Đurišića. Time je preinačena odluka sudije beranskog suda Dubravke Popović, koja je u petak, po peti put, odbila zahtev tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika, kako pišu Vijesti, "saradniku okupatora u Drugom svetskom ratu".

Foto: Pritnscreen/RTS

“Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomen-obeležja iz prostorija i ostalih objekata koji su sastavni deo manastira Đurđevi stupovi, jer isti predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obeležja”, navodi se u saopštenju suda.

Ako odbije da preda, kazna 1.000 evra, a potom preti i zatvorska

Navodi se i da je Metodije dužan da preda kip Đurišića, “koji se nalazi u prostorijama i ostalim objektima koji su sastavni deo manastira Đurđevi stupovi", a ukoliko to ne učini biće kažnjen novčanom kaznom do 1.000 evra. U slučaju da nastavi da odbija da preda spomenik mitropolitu Metodiju preti zatvorska kazna.

Oduzeti predmet, navodi se, predaje se na čuvanje Upravi policije, Regionalnom centru bezbednosti ‘Sever’, Odeljenju bezbednosti Berane, stoji u saopštenju.

Bronzana statua s likom Pavla Đurišića premeštena je polovinom avgusta u konak manastira. Spomenik je tu prenesen iz crkve u Gornjem Zaostru, gde je prebačen nakon što je uklonjen s postamenta u tom beranskom selu, gde je i otkriven 8. avgusta.

Kip Đurišiću otkrio je mitropolit Metodije, uz intoniranje himne Srbije, a statua je uklonjena istog dana u poslepodnevnim satima.