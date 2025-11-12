Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je ginekologa P.J, osumnjičenog za nedozvoljene polne radnje.

"Policijski službenici postupili su po prijavi jedne ženske osobe da ju je doktor P.J. neprikladno dodirivao nakon što je nad njom završio ginekološki pregled u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici. Sa događajem su službenici podgoričke policije upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega je dalje postupanje po predmetnom događaju nastavio dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici", saopštila je Uprava policije.

Od P. J. je uzeta izjava u službenim prostorijama Odeljenja bezbednosti Podgorica, dok je oštećena upućena na lekarske preglede.

Ginekolog je uhapšen po nalogu postupajućeg tužioca, koji se izjasnio da se u radnjama P. J. stiču elementi krivičnog dela nedozvoljene polne radnje.

Uhapšeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden tužiocu.

(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto:Ilustracija)

