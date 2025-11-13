Slušaj vest

Automatski eksterni defibrilatori (AED), uređaji namijenjeni pružanju prve pomoći osobama koje dožive iznenadni srčani zastoj van bolničkih uslova, sada su dostupni na šest lokacija u Podgorici - na zgradi Skupštine Crne Gore i Skupštine Glavnog grada, tržnim centrima Big Fashion, Bazar i Mall of Montenegro, kao i na objektu Okova na Starom aerodromu, saopštio je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Ministar zdravlja dr Vojislav Šimun naglašava da je postavljanjem defibrilatora napravljen važan korak u unapređenju javnog zdravlja i bezbjednosti svih građana.

Šimun je najavio da će ministarstvo nastaviti sa aktivnostima na širenju mreže javno dostupne defibrilacije u drugim crnogorskim gradovima.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Vuk Niković poručuje da je javno dostupna defibrilacija sada standard i u Crnoj Gori, po ugledu na zemlje Evropske unije (EU).

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć navode da je Podgorica postala prvi grad u Crnoj Gori sa javno dostupnim defibrilatorima.

Kurir.rs/RTCG