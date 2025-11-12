Slušaj vest

Inspektori beranske policije ušli su oko 12.30 časova u konak manastira Đurđevi stupovi i uručili mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju rešenje o privremenom oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću.

Prema saznanjima Vijesti, u konaku manastira nije pronađen spomenik Đurišiću, a pri kraju je pretres ostalih prostorija, koji je episkop Metodije omogućio nakon uručenja sudskog rešenja.

U blizini manastira nema većeg broja policijskih službenika.

Foto: RINA

Do svega dolazi nakon što je vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama naložilo privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za "nelegalno podizanje spomen-obeležja", a ta odluka je usledila nakon što je sudija Dubravka Popović pet puta odbila zahtev tužilaštva za oduzimanje.

Ranije u toku dana najavljeno je kakve zakonske kazne potencijalno čekaju episkopa Metodija.

