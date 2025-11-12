Prema saznanjima Vijesti, u konaku manastira nije pronađen spomenik Đurišiću , a pri kraju je pretres ostalih prostorija, koji je episkop Metodije omogućio nakon uručenja sudskog rešenja.

Do svega dolazi nakon što je vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama naložilo privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za "nelegalno podizanje spomen-obeležja", a ta odluka je usledila nakon što je sudija Dubravka Popović pet puta odbila zahtev tužilaštva za oduzimanje.