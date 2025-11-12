Slušaj vest

Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski i Mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije primio je danas u Cetinjskom manastiru visokopreosvećenu gospodu Mitropolita mestijskog i gornjosvanetskog Ilariona i Arhiepiskopa bolniskog Jefrema sa više monaha iz Gruzijske pravoslavne crkve, koji su sa grupom poklonika od juče u poseti Mitropoliji crnogorsko-primorskoj.

Visokopreosvećeni Mitropolit Joanikije je gostima iz bratske Gruzije poželeo dobrodošlicu i blagosloven boravak u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj.

Gosti su se tokom posete Cetinjskom manastiru poklonili svetinjama koje su pohranjene u njemu: desnici Svetog Jovana Krstitelja, čestici Časnog krsta Gospodnjeg i moštima Svetog Petra Cetinjskog Čudotvorca, a juče moštima Svetog Stefana Piperskog u manastiru Ćelija Piperska i Svetog Simeona Dajbabskog u manastiru Dajbabe.

Foto: Boris Musić

Poseta podgoričkom Sabornom hramu

Njegovo visokopreosveštenstvo Mitropolit mestijski i gornjosvanetski g. Ilarion i Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop bolniski g. Jefrem – jerarsi Gruzijske pravoslavne crkve sa svojim kliricima i vernim narodom, posetili su danas i Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

U molitvenom prisustvu Mitropolita Ilariona i Arhiepiskopa Jefrema, sveštenstvo i sveštenomonaštvo je u Sabornom hramu odslužilo Svetu liturgiju.

Tokom Svete službe Božije protojerej Nikola Pejović, starešina Sabornog hrama, pozdravio je uvažene goste i zahvalio im na poseti i dolasku, ističući da je Gruzijska crkva drevna crkva sa apostolskim poreklom, pa se njihov dolazak može doživeti i kao apostolski blagoslov.

Foto: Boris Musić

Podsetivši na ravnoapostolnu Svetu Ninu Gruzijsku, najpoznatiju svetiteljku i prosvetiteljku Gruzije iz četvrtog veka, prota Nikola je kazao da su uvaženi gosti doneli ljubav i blagoslove svetih mesta iz svoje zemlje, kao i od Njegove svetosti Patrijarha Gruzije g. Ilije, koji ima više od 95 godina i zbog starosti nije u stanju da vrši službu, povlačeći paralelu između njega i svetopočivšeg Patrijarha Pavla, budući da su obojica starci svetog i blagoslovenog života.

Nakon evharistijskog sabranja, visokopreosvećeni arhijereji, sveštenstvo, sveštenomonaštvo i verni narod poklonili su se blaženopočivšem Mitropolitu Amfilohiju u kripti Sabornog hrama u Paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog, nakon čega je zajedničarenje nastavljeno za trpezom ljubavi.