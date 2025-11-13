ZA PRIVREMENI BORAVAK OBAVEZNA NEKRETNINA OD NAJMANJE 200.000 EVRA

ZA PRIVREMENI BORAVAK OBAVEZNA NEKRETNINA OD NAJMANJE 200.000 EVRA

Slušaj vest

Vlada Crne Gore pooštrila je uslove za regulisanje boravka stranih državljana utvrđujući amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, a jednim od ključnih amandmana propisano je da će minimalna vrednost nepokretnosti, na osnovu koje će stranac moći da reguliše privremeni boravak, iznositi 200.000 evra.

Sadašnjim vlasnicima nekretnina, koji su na osnovu nje ranije regulisali boravak, biće ostavljen rok od godinu dana da usklade svoje pravo boravka sa novim odredbama zakona, prenela je RTCG.

Takođe, prema jednom amandmanu, strani direktori i vlasnici firmi moraće da zapošljavaju najmanje tri radnika, od kojih su dva crnogorski državljani.

"Drugim amandmanom se propisuje da će strani državljani - izvršni direktori i vlasnici više od 51 odsto kapitala u privrednom društvu - morati da imaju najmanje tri zaposlena, od kojih su dva crnogorski državljani i koji su osigurani na puno radno vreme", navodi se u saopštenju Vlade.

Za usklađivanje poslovanja sa novim pravilima predviđen je rok od 180 dana.

Istovremeno, intenzivirane su međuinstitucionalne i međudržavne razmene podataka o ulasku i boravku stranaca.

1/5 Vidi galeriju Okupljanje u Zabjelu Foto: Kurir

Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova, resor finansija, Poreska uprava i Uprava policije biće zaduženi da prate nelikvidne i neaktivne firme u vlasništvu stranaca i sprovedu postupke ukidanja boravka kada za to postoje zakonski uslovi.

Na osnovu ranijih razgovora sa turskim zvaničnicima, biće izvršena dodatna provera podataka o 13.500 državljana Turske sa odobrenim privremenim i stalnim boravkom.

Poreska uprava dostavljaće podatke Upravi policije kako bi se sprečile zloupotrebe boravišnih dozvola kroz fiktivno poslovanje.

Ističe se da su te mere deo šireg paketa zaključaka Veća za nacionalnu bezbednost, usvojenog 4. novembra, sa fokusom na kontrolu boravka stranaca, jačanje fiskalne discipline i sprečavanje zloupotreba kroz osnivanje neaktivnih kompanija.

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

U Crnoj Gori trenutno posluje 31.814 preduzeća u vlasništvu stranaca, sa ukupnim prihodom od gotovo 199 miliona evra u 2024. godini, pokazuju podaci Poreske uprave.

Veće je takođe zadužilo Ministarstvo spoljnih poslova da izmeni vizni režim - boravak državljana zemalja koje nisu usklađene sa politikom EU biće smanjen sa 90 na 30 dana.

Foto: Printskrin Youtube

Osnov za privremeni boravak po osnovu osnivanja firme biće zamenjen uslovom zapošljavanja na puno radno vreme u registrovanom preduzeću.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Fatmir Đeka rekao je prošle sedmice da je vizni režim za Tursku privremena mera.

Foto: Printskrin Youtube

Istakao je da su antiturski protesti prethodnih sedmica predstavljali opasnu situaciju i da je važno što je sve završeno bez incidenata.