Policijski službenici u Podgorici uhapsili su T.Đ. (62) zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima, dok je od početka godine otkriveno i procesuirano 23 osoba za isto krivično delo, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je navedeno, policijski službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa Odsekom za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih dela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, izveli su akciju u kojoj je uhapšen T.Đ. (62) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu ženske osobe počinio krivično delo trgovina ljudima.

"Krivično delo otkriveno je na osnovu operativnih podataka, a akcija je provedena u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, kako bi osumnjičeni bio priveden pravdi, a žrtva zaštićena od dalje seksualne eksploatacije. Prema sumnjama, T.Đ. je u prethodnih godinu dana, na teritoriji Podgorice, koristeći teške prilike oštećenog ženskog lica, pretnjama i zastrašivanjem vrbovao, navodio i primoravao oštećenu na pružanje seksualnih usluga za novac, čime je seksualno eksploatisao lice i iskoristio njen položaj nemoći", pojašnjavaju u saopštenju.

Kako navode, osumnjičeni je priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uz krivičnu prijavu.

"Oštećenoj je pružena potrebna stručna pomoć i podrška, u skladu sa principima zaštite dostojanstva žrtve, u saradnji sa nadležnim službama", navode iz policije.

Od početka godine, službenici Uprave policije otkrili su i procesuirali 23 krivična dela trgovina ljudima i uhapsili 23 osobe, uz 21 krivičnu prijavu. Identifikovano je 38 žrtava, kojima je pružena zaštita i podrška. Žrtve su bile izložene seksualnoj i radnoj eksploataciji, prosjačenju i prisilnim ugovorenim brakovima.