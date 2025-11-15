Crna Gora
MRTAV PIJAN UHVAĆEN ZA VOLANOM, PA ODMAH U ZATVOR! Oštre kazne za bahate vozače u Crnoj Gori: Iza rešetaka 15 dana i zabrana vožnje 4 meseca
BUDVA – Muškarac iz Budve B.T. (45) proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana jer je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,45 promila.
- Njemu je suđeno po optužnom aktu Uprave policije, nakon što je priveden u sud u zakonom pripisanom roku, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budva.
Određena mu je zabrana upravljanja vozilima u trajanju od 4 meseca kao i maksimalan broj kaznenih bodoova, koje će izvršiti Uprava policije po pravosnažnosti rešenja.
Kurir.rs/RINA
