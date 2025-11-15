Slušaj vest

BUDVA – Muškarac iz Budve B.T. (45) proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana jer je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,45 promila.

- Njemu je suđeno po optužnom aktu Uprave policije, nakon što je priveden u sud u zakonom pripisanom roku, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budva.

Određena mu je zabrana upravljanja vozilima u trajanju od 4 meseca kao i maksimalan broj kaznenih bodoova, koje će izvršiti Uprava policije po pravosnažnosti rešenja.

