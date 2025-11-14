Slušaj vest

Danas je jedan muškarac imao nesvakidašnji susret sa pticom koja se inače ne "druži" sa ljudima, usled čega je učionio i dobro delo!

Naime, kako je podeljen video na Instagram stranici "podgorcki_vremeplov", jedan jastreb je imao incident prilikom leta, te je nažalost udario u kućicu na jednom parkingu u Perastu.

- Pao je na leđa, pa sam mu pomogao da ponovo poleti. Sve je u redu, nije povređen, a poleteo je nakon pada, gore u brdo - navodi se u opisu videa.

I zaista, kako se može videti, takozvani jastreb kokošar je napravio pauzu nakon sudara sa kućicom, ali je, dodaje se, nastavio svoj put.