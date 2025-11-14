Jastreb kokošar je napravio pauzu nakon sudara sa kućicom, ali je, dodaje se, nastavio svoj put
Spasen, sva sreća
"PAO JE NA LEĐA, PA SAM MU POMOGAO DA PONOVO POLETI!" Muškarac tokom posla video nešto nesvakidašnje, pa učinio i DOBRO DELO: Evo s kim je imao susret (VIDEO)
Danas je jedan muškarac imao nesvakidašnji susret sa pticom koja se inače ne "druži" sa ljudima, usled čega je učionio i dobro delo!
Naime, kako je podeljen video na Instagram stranici "podgorcki_vremeplov", jedan jastreb je imao incident prilikom leta, te je nažalost udario u kućicu na jednom parkingu u Perastu.
- Pao je na leđa, pa sam mu pomogao da ponovo poleti. Sve je u redu, nije povređen, a poleteo je nakon pada, gore u brdo - navodi se u opisu videa.
I zaista, kako se može videti, takozvani jastreb kokošar je napravio pauzu nakon sudara sa kućicom, ali je, dodaje se, nastavio svoj put.
Kurir.rs
