Službenici Uprave policije u Kotoru izvršili su ciljanu kontrolu te iznajmljene vile gde je zatekla svih 18 stranih državljana, pritom bez prijavljenog boravka, a koji su preduzetim merama i radnjama sprečeni u daljem sprovođenju planiranih nezakonitih aktivnosti i udaljeni su sa teritorije Crne Gore.

Policijski službenici su ovom prilikom kontrolisali pet lica iz Ukrajine, četiri lica iz Nemačke, tri lica iz Rusije, dva lica iz Austrije, i po jedno lice iz Azerbejdžana, Turske, Estonije i Sirije.

- Izvršenim pretresom navedenog objekta u saradnji sa službenicima Grupe za visokotehnološki kriminal, pronađena je i oduzeta veća količina računarske opreme i mobilnih telefona, kao i novac u iznosu od 5.520 eura, saopšteno je iz UP.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da mu se spisi predmeta dostave na ocenu i mišljenje, te da se sprovedu odgovarajuća veštačenja oduzetih predmeta, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

Službenici Sektora granične policije u Tivtu su prema ovim licima preduzeli represivne mere i radnje iz Zakona o strancima i njima su uručeni prekršajni nalozi a potom doneta rešenja o otkazu boravka sa zabranom ulaska u Crnu Goru, nakon čega su pomenuta lica napustila teritoriju Crne Gore.