Slušaj vest

Službenici crnogorskog Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" su tokom prethodna dva dana u pojačanim aktivnostima kontrole operativno interesantnih lica, članova oružano kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, oduzeli vozila, oružje, kokain i marihuanu i lišili slobode tri osobe kod kojih je pronađena droga.

Iz Uprave policije crnogorske policije (UP) saopšteno je da je u navedenim aktivnostima kontrolisano oko 600 osoba.

Policijski službenici ovog Regionalnog centra su, naime, u tri objekta, izveli operativno taktičku meru — raciju, tokom koje su pronašli i oduzeli startni pištolj, nož, tri palice i elektrošoker. Kod tri lica su pronađena pakovanja sa materijom za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, dok je kod jednog od njih pronađena i određena količina praha za koju se sumnja da je droga.

Zbog posedovanja droge uhapšeni su M.R. (25) iz Pljevalja, A.P. (20) iz Nikšića i I.V. (38) iz Nikšića.

Oduzeli šest putničkih motornih vozila

U daljim aktivnostima policijski službenici su, od lica bliskih operativno interesantnim licima, radi provere regularnosti oduzeli šest putničkih motornih vozila.

Osim toga, kako se dodaje, policija je shodno naredbama čije je izdavanje iniciralo kod Osnovnog suda, izvršila pretrese na tri lokacije, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 16 komada puščane opštine.

- Policijski službenici su izvršili i pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju u svih pet opština u nadležnosti Regionalnog centra bezbednosti Zapad - Nikšić, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Šavnik, sa akcentom na pojačanu kontrolu vozila visoke klase i lica koja su ovim vozilima upravljala, kao i aktivnosti na suzbijanju svih težih prekršaja, kojom prilikom 358 lica kontroliše ukupno 58 vozila - navode iz UP.