Slušaj vest

Bjelopoljska policija uhapsila je H.F. iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanja.

- Sumnja se da je H.F. krivično delo počinio juče, 15.11.2025. godine, na štetu ženske osobe, protiv njene volje, upotrebom sile i pretnji. Krivično delo je danas, 16.11.2025. godine, prijavio Policiji srodnik oštećenog, nakon čega su policijski službenici odmah preduzeli hitne mere i radnje, a H.F., brzim i efikasnim raspoređivanjem službe, ubrzo je lociran i lišen slobode - saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

- Oštećenom, kao žrtvi ovog krivičnog dela, pruža se neophodna stručna pomoć i podrška, postupajući sa posebnom pažnjom, oprezom i u skladu sa principima zaštite dostojanstva, u saradnji sa drugim nadležnim službama - navodi se u saopštenju.