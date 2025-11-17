Slušaj vest

Dečak je iznenada preminuo 15. novembra.

Kako prenosi Primorski portal, tri dana pre kobnog događaja dečak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod lekara.

Potvrđeno je da su roditelji dete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Dečaka nisu hospitalizovali

Međutim, dežurni pedijatar je procenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dečaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dečak je preminuo.

Do poslednjih nekoliko dana, kada je dobio boginje, dečak nije imao zdravstvene probleme.

Nalaz obdukcije trebalo bi da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dečaka.

(Kurir.rs/Primorski.me)

