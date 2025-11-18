Slušaj vest

Ambasador Ruske Federacije u Podgorici Aleksander Lukašik pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore povodom nedavnih ambasadorovih izjava koje je resor ministra Ervina Ibrahimovića okarakterisao kao "mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore", i Lukašiku je poručeno da će ubuduće takve izjave biti tretirane kao "namerno neprijateljsko delovanje".

Ministarstvo u saopoštenju navodi da su "neprimerene" nedavne izjave ruskog ambasadora nakon odluke Skupštine Crne Gore da na predlog Vlade pošalje dva vojnika u NATO misiju u Ukrajini, te negativno komentarisanje intervjua predsednika Crne Gore Jakova Milatovića francuskom dnevnom listu "La Kroa" (La Croix).

Lukašik je odluku o slanju vojnika u NATO mehanizam za uspostavljanje bezbednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU) okarakterisao kao "antirusko delovanje", ocenjujući da crnogorsko rukovodstvo "nastavlja tvrdoglavo da prati liniju Zapada u jačanju tenzija sa Rusijom".

Naveo da je da takvim potezom zvanična Podgorica "učvršćuje status neprijateljske države prema Moskvi".

Prethodno je kazao da su "kontraproduktivni" pokušaji Podgorice da ubrza napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji "smanjivanjem" odnosa sa Rusijom.

Komentar je usledio nakon intervjua crnogorskog predsednika francuskom dnevniku u kom je konstatovao da je proširenje EU "najbolja strategija u suočavanju s uticajem trećih strana, uključujući i Rusiju."

- Ruskom ambasadoru je jasno stavljeno do znanja da će ubuduće slič̣ne poruke biti tretirane kao namerno neprijateljsko delovanje, na koje će Ministarstvo adekvatno reagovati u skladu sa međunarodnim normama - saopšteno je iz MVP-a.

Dodaje se je da su "ovakva delovanja i kritike apsolutno neprihvatljivi, i da Crna Gora neće dozvoliti da bilo ko ugrožava dignitet njenih institucija."

- Poručeno je da Crna Gora od Ambasade Ruske Federacije očekuje puno poštovanje svojih institucija i zvaničnika, te da u vođenju svoje spoljne politike Crna Gora ne postupa po instrukcijama bilo koje strane, već da dosledno sledi sopstvene nacionalne i strateške interese, definisane spoljnopolitičkim prioritetima - članstvom u NATO i posvećenošću procesu pristupanja EU - zaključuje se u reagovanju crnogorskog MVP-a.

Zvanična Moskva je preko svog diplomatskog predstavnika u Podgorici nedavno ocenila da je "jaz između Rusije i Crne Gore sve veći", te da je saradnja dve države "trenutno na gotovo nultom nivou".