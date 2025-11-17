Slušaj vest

Izveštaj o obdukciji, koja će biti sprovedena u skladu sa medicinskim protokolima, pokazaće uzrok iznenadne smrti dečaka iz Bara, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Kako kažu, povodom smrti dečaka u Baru, Ministarstvo zdravlja izražava duboko saučešće porodici zbog tragičnog gubitka koji je potresao i taj grad i celu Crnu Goru, i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti.

- Poštujući pravo javnosti da zna, napominjemo da je Ministarstvo zdravlja zakonski obavezno da čuva poverljivost medicinskih podataka pacijenta koji je, nažalost, preminuo. Ministarstvo zdravlja apeluje na javnost i medije da se uzdrže od zaključaka i spekulacija dok se ne završe sve zvanične procedure - navodi se u saopštenju.

Istovremeno, Ministarstvo zdravlja pokreće sveobuhvatni stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju deteta, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Dečaka nisu hospitalizovali

Podsećamo, dečak je preminuo 15. novembra, a tri dana pre tragedije je dobio boginje i visoku temperaturu, zbog čega su ga roditelji vodili kod lekara više puta. Međutim, dežurni pedijatar je procenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dečaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dečak je preminuo.

Do poslednjih nekoliko dana, kada je dobio boginje, dečak nije imao zdravstvene probleme.

Nalaz obdukcije trebalo bi da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dečaka.