Slušaj vest

Navijači Hrvatske na stadionu pod Goricom skandirali su "Ubij Srbina", tokom utakmice Hrvatske i Crne Gore, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Crnogorski javni servis snimio je i bizarnu scenu. Kako se vidi na snimku RTCG-a, nekoliko crnogorskih policajaca je dok je trajalo jezivo skandiranje mirno stajalo i gledalo utakmicu, da bi u jednom trenutku počeli i da tapšu!

Foto: screenshot RTCG

Nakon toga ustaše su skandirale i "Ko ne skače pravoslavac", preneo je Alo.rs, gde možete videti kompletan snimak.

Posle utakmice navijači Hrvatske su otišli u podgorički pab, gde su nastavili sa ustaškim orgijanjem.

Međutim, bilo je i drugačijih momenata za hrvatske navijače, pošto su, nakon što im je polupan kombi, pobegli glavom bez obzira.