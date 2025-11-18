Slušaj vest

"Prestonica Cetinje" će, kako je naveo gradonačelnik Nikola Đurašković, ukoliko to bude prihvatljivo građanima Hrvatske koji su juče napadnuti, preuzeti sve troškove saniranja štete nastale na njihovim vozilima.

Podsetio je da je to saopštio i sinoć tokom razgovora sa građanima Hrvatske, a ponovo navodi zbog pokrenutih inicijativa za prikupljanje sredstava.

"Prijateljstvo Crne Gore i Hrvatske i građana naših država je snažno i mnogo puta potvrđeno i nikako ne može biti narušeno bilo čijim lošim namerama ili delovanjem", objavio je Đurašković na Fejsbuku.

Kako je saopšteno ranije iz Uprave policije, grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je sinoć na magistralnom putu Cetinje – Budva u mestu Ugnji, kada su im palicama oštećena vozila.

Kako su bežali navijači iz Splita, možete videti OVDE.

(Kurir.rs/Adria)

