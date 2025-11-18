Slušaj vest

Aleksandar Marković (37), stanovnik Podgorice, koga je policija tragala tri godine, uhapšen je u glavnom gradu nakon, prema navodima Uprave policije, višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada.

Objasnili su da je ovaj član visokorizične organizovane kriminalne grupe "lociran i u taktički preciznoj akciji" lišen slobode.

- On je bio u bekstvu više godina, a tražen je zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti u dužem trajanju. Naime, sumnja se da je A. M., 2. novembra 2022. godine, oko 00.20 časova u ulici Serdara Jola Piletića, upotrebom zapaljive tečnosti i pogodnog sredstva, izazvao požar u putničkom motornom vozilu marke 'Range Rover' sa nikšićkim registarskim tablicama. Ovom prilikom je pričinjena veća materijalna šteta na vozilu - saopštila je Uprava policije.

Automobil Julijane Delibašić je potom zapaljen.

Dodaju da se Marković sumnjiči da je 23. novembra 2022. godine, oko 1:50 časova, zajedno sa F. Đ. učestvovao u aktiviranju eksplozivne naprave ispred ugostiteljskog objekta na Bulevaru Džordža Vašingtona:

Tri godine bio u bekstvu

- Usled čije detonacije je pričinjena šteta navedenom objektu, kao i na više objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini. Preduzimanjem konkretnih ciljanih, koordinisanih aktivnosti i višemesečnim operativnim radom, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorice locirali su ovo lice i lišili ga slobode nakon tri godine bekstva, a ono će uz krivičnu prijavu biti privedeno postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom propisanom roku - navodi se u saopštenju policije.

Kažu da nastavljaju da preduzimaju intenzivne mere i radnje u cilju lociranja svih lica koja se traže kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, sa fokusom na pripadnike visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, njihove bliske saradnike i lica od operativnog interesa.

Apelacioni sud je u decembru 2016. godine potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, kojom su Marković i Majkl Gregori Feraris osuđeni na šest, odnosno pet godina zatvora zbog krivičnog dela stvaranja kriminalne organizacije.

Njih dvojica su uhapšeni 2015. godine, a ovom akcijom je sprečena mafijaška likvidacija.

- Ova dva člana kriminalne organizacije — optuženi Feraris i optuženi Marković — otkriveni su 25. maja 2015. godine, prilikom pregleda vozila sa falsifikovanim registarskim tablicama kojim je upravljao optuženi Feraris, a kao rezultat toga, izvršen je pretres stana koji je optuženi Feraris privremeno koristio u Budvi, u kojem su pronađeni planovi za izvršenje krivičnog dela ubistva nad vlasnikom restorana koji je bio planirana 'meta' za likvidaciju - navodi se u presudi.