Slušaj vest

Službenici Pošte Crne Gore obavestili su policiju da je u pošiljci koja je stigla iz Sjedninjenih Američkih Država pronađeno 1,8 kilograma marihuane.

Obavešteno je Više državno tužilaštvo a krivična prijava podneta je protiv B.K. iz Zete koji je primalac pošiljke.

Iz policije navode da se ovo lice sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

- Naime, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica obavešteni su od strane Carinske ispostave Pošte Crne Gore da je pošiljka upućena iz Sjedinjenih Američkih Država na ime B.K. iz Zete kontrolisana od strane carinskog inspektora, kada je utvrđeno da se u pošiljci nalaze tri pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 1.8 kilograma. Nakon utvrđivanja identiteta ovoga lica – B.K. (25) iz Zete, povratno je informisan postupajući tužilac, nakon čega je izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.K, navode.

Dodaju da je prilikom pretresa kod B.K. pronađen doboš za skladištenje municije, drobilica sa tragovima biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, kao i manja količina ove opojne droge.

- Osim toga, od ovoga lica oduzeto je sredstvo za komunikaciju, te su u službenim prostorijama preduzete policijsko tužilačke aktivnosti u odnosu na ovo lice. Postoji sumnja da je pribavljena droga bila namenjena uličnoj prodaji. Sa svim navedenim upoznat je povratno postupajući viši državni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama B.K. stiču elementi krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i da se protiv njega krivična prijava podnese u redovnom postupku, navodi se.