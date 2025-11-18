Slušaj vest

Lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević govorio je za Kurir televiziju nakon ustaških incidenata u Crnoj Gori i mlakih reakcija države, zbog straha da će Hrvatska, čiji su navijači skandirali "Ubij Srbina", usporiti njihov put ka Evrospkoj uniji.

- Atmosfera u mom rodnom danu je bila kao 1941. godine, kao da se igralo u Jasenovcu, ne Podgorici. Želim da se zahvalim hrvatskim navijačima jer su ostali dosledni onom skandiranju kada su igrali sa CG i sve ono što rade decenijama unazad dokazujući da se ne odriču od NDH ideologije i Anta Pavlovića, Francetića, Rafaela Bobana i svih ostalih. To je kontinuirana poruka koju dobijamo od Hrvatske i njenih navijača. Videli ste jasnu poruku iz Dubrovnika gde su nam poslali narativ da ne prihvataju oprost i da treba da kleknemo i uradimo nešto što nije prikladno da pominjem.

On podseća da se skandiralo i "Ubi Srbina", kao i "Ko ne skače, taj je Pravoslavac", i to u pravoslavnoj Crnoj Gori, sa stanovništvom pravoslavnim od 75%:

- Bilo je jasno da će taj performans ustaštva u Podgorici imati svoju kulminaciju. Ti ljudi su imali svoja imena i prezimena jer nisu mogli da kupe kartu a da ne daju ličnu kartu. znalo se ko su ti ljudi. Kasnije su u podgoričkim lokalima pevali Tompsonove pesme. Jasno je da smo mi prošle godine imali i nesrećne Dane srpske kulture u Hrvatskoj, prekidali su skupove u Splitu i Zagrebu. UStaštka omladina je upadala u Zagrebu na skupove, posvećenim Dejanu Medakoviću, tražili su ga da ga linčuju iako je umro 2008. godine, a tražili su i Nadeždu Petrović da je siluju. Poslali su poruku da nemaju pojma o srpskoj kulturi i da im smetaju i mrtvi i živi Srbi, u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, a poslali su poruku i da im smetaju Crnogorci. Ovom ustaškom kontekstu smetaju svi pravoslavni Srbi i Crnogorci. Najporaznije je da je država Crna Gora to nazvala običnim incidentima, a javni servis je rekao da je sve bilo u redu. Jasno vam je kakav je osećaj ne samo 33% Srba u Crnoj Gori, ili većinskog lingvističkog dela koji govori srpskim jezivkom, već svim građanima Crne Gore jer smo prisustvovali ustaškom piru.

"Hrvati traže da se odreknemo naših veza sa Srbijom"

Knežević kaže da je glavni razlog što je državni vrh mlako reagovao to što se plaše da će Grlić, Tonino Picula, Plenkovići i ostale desničarske grupe hrvatske Vlade blokirati evropski put Crne Gore.

- Hrvati traže da se odreknemo naših veza sa Srbijom, svuda gledaju srpski svet. Sve rezolucije po Evropskom parlamentu pokazuju da oni svuda vide Aleksandra Vučića i BIA, a direktor Agencije za nacionalnu bezbednost u Crnoj Gori je Hrvat koji je imao hrvatski pasoš do pre par meseci, a odrekao se državljanstva i pasoša hrvatskog samo zbgo pozicije. Svuda se vidi Vučić i nekakva duga ruka Srbije, a slušamo i da će Crna Gora uvek imati prepreke na evropskom putu ako se ne okrene protiv Srbije, a to nažalost nije nikakva novost. Živimo u apokaliptično doba gde vaskrsava fašizam. Crna Gora je na Skupštini UN bila protiv rezolucije koja se odnosi na osudu fašizma i nacizma, a tako smo se i svrstali na stranu onih koji su sinoć skandirali "za dom spremni" i proslavljali ubijanje Srba - kaže Knežević.

"Jasna je poruka da Srbi u Hrvatskoj nisu potrebni nikome"

Knežević je potom dodao:

- Ja sam komentarišući ono što se dešavalo vezano za Dane srpske kulture se odredio i rekao da Srbija od juna do avgusta ne treba da ide u Hrvatsku, jer su tada Hrvati vrlo nervozni na pojavljivanje Srba i smetaju im živi Srbi. Sada je ovo produženje sezone pa im smetaju i mrtvi Srbi - kaže on.

Knežević kaže da je jasna poruka da Srbi u Hrvatskoj nisu potrebni nikome, pa kaže da bi možda najbolje bilo da Hrvatska malo preostalih Srba transportuje za Australiju, a da im Australija za uzvrat pošalje kengure:

- Pa kada ponovo bude Tompsonov koncert, a oni skandiraju "ko ne skače taj je Srbin", mogu kenguri zajedno sa ustašama i Tompsonom da skaču. Ne mogu oni da viču koliko kenguri skaču i proslavljaju ono što su Tompsonove pesme. Brzo bi im dosadili i kenguri, smetaju im živi i mrtvi Srbi, a to je fenomen koji treba da zabrine EU, ali nema nikakve osude iz Evropske komisije. Da se neki Srbin pojavio sa šajkačom, streljali bi ga i ne bi počela utakmica dok ga ne streljaju ili izbace sa stadiona.

