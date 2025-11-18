Slušaj vest

Kotorska policija uhapsila je Pericu H. (35) iz tog grada zbog sumnje da je na sugrađanina K.A. pucao iz automatske puške, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Iz UP su dodali i da je uhapšena i supruga osumnjičenog Lj.Š. jer je tupim predmetom s leđa u glavu udarila K.A.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su, u kratkom roku, postupajući po prijavi, lišili slobode P.H. (35) iz Kotora, zbog sumnje da je na štetu sugrađanina K.A. danas počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je P.H. danas, 18.11.2025. godine, oko 11.00 časova, u mestu Trojica, u pravcu K.A, koji je neposredno pre toga ušao u svoje vozilo u nameri da se udalji sa lica mesta, iz automatske puške ispalio jedan hitac koji oštećenog nije pogodio“, navodi se u saopštenju UP.

Foto: Uprava policije

Iz policije su dodali da je ovom događaju prethodila verbalna rasprava koja se vodila između K.A. i Lj.Š, nakon koje je Lj.Š. s leđa udarila K.A. tupim predmetom u predelu glave.

„P.H. je, kako se sumnja, videvši raspravu, nakon toga upotrebio vatreno oružje u pravcu K.A, koji je u tom momentu krenuo da se udaljava sa mesta događaja. P.H. se, nakon izvršenja krivičnog dela, udaljio sa lica mesta, noseći pušku sa sobom, a potom je pozvana policija. Policijski službenici su od navedena tri lica uzeli izjave na zapisnik, o čemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je nakon sagledavanja spisa predmeta kvalifikovao događaj“, ističe se u saopštenju.

Službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su, kako se navodi, izvršili pretragu terena i pronašli automatsku pušku sa pripadajućom municijom iz koje je, kako se sumnja, osumnjičeni P.H. prethodno ispalio hitac u pravcu K.A, a pušku je P.H. nakon izvršenja krivičnog dela sakrio u niskom rastinju, na oko kilometar od lica mesta, u blizini puta koji vodi ka Njegušima.

„Izvršen je i pretres stambenih i drugih prostorija koje koristi P.H, a tokom kojeg je pronađeno vatreno oružje – pištolj u ilegalnom posedovanju ovog lica, koji će biti upućen na veštačenje“, navodi se.

Foto: Uprava policije

Osumnjičeni P.H. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedena krivična dela.