Centar za romske inicijative od 2011. godine u Crnoj Gori do danas otkrio je 146 ugovorenih dečjih brakova, samo u ovoj godini devet. U centru kažu da teško dolaze do dokaza zbog čega takvi brakovi najčešće ostaju bez odgovarajućeg sudskog ishoda.

Bez epiloga je i inicijativa za izgradnju skloništa za žrtve ugovorenih dečjih brakova jer nema dovoljno podrške za obezbeđivanje neophodnih novčanih sredstava.

"Centar za romske inicijative" godinama se intenzivno bavi otkrivanjem i suzbijanjem dečjih ugovorenih brakova.

Direktorica centra, Fana Delija, kaže da skoro u svim gradovima beleže slučajeve ugovorenih dečjih brakova, ali da i dalje prednjače Podgorica, Berane, Nikšić i Tivat.

Foto: Shutterstock

U najvećem broju slučajeva devojčice ispod 16 godina stupaju u brak sa punoletnim muškarcem.

"Najmlađa žrtva koja je bila identifikovana imala je samo sedam godina, ali zahvaljujući brzoj reakciji smo uspeli da sprečimo u smislu da ne zasniva brak, dok devojčicu koja je odmah posle nije imala samo 11 godina, bila punih četiri meseca u vanbračnoj zajednici sa punoletnim licem. Ove godine nam je najmlađi slučaj 14 godina", kazala je Delija.

Poslednjih godina sve teže otkriti ugovorene dečje brakove. Zbog veštog prikrivanja dokaza, slučajevi koji se prijave nadležnim organima ostaju bez odgovarajućeg sudskog epiloga.

"Nažalost, same žrtve najčešće se vraćaju samim počiniocima, imajući u vidu da tako nešto zasniva uža i šira porodica, odnosno da glavnu tu neku odgovornost snose roditelji, a to je najčešće otac", istakla je Delija.