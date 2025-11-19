Crna Gora
OBIJENA PRAVOSLAVNA CRKVA U BIJELOJ GORI: Oskrnavljen hram, pričinjena materijalna šteta, policija traga za počiniocima (FOTO)
Ulcinjska policija traga za jednim ili više počinilaca koji su u noći između utorka i srede obili ulazna vrata na pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja u Bijeloj Gori i načinili štetu u unutrašnjosti tog verskog objekta, saznaju "Vijesti".
Prema istim saznanjima, događaj je danas prijavljen ulcinjskoj policiji i tužilaštvu. Inspektori Odeljenja bezbedsnosti (OB) Ulcinj izvršili su uviđaj.
Pričinjena materijalna šteta u crkvi Svetog Nikolaja Foto: Mitropolija Crnogorsko-primorska
"Službenici uprave policije OB Ulcinj preduzimaju mere i radnje iz njihove nadležnosti u cilju otkrivanja učinilaca krivičnog dela", saopšteno je iz ulcinjskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT).
Više detalja o provali, kako su naveli, za sada ne mogu iznositi, zbog mogućeg opstruisanja izviđaja.
