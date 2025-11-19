Slušaj vest

Ulcinjska policija traga za jednim ili više počinilaca koji su u noći između utorka i srede obili ulazna vrata na pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja u Bijeloj Gori i načinili štetu u unutrašnjosti tog verskog objekta, saznaju "Vijesti".

Prema istim saznanjima, događaj je danas prijavljen ulcinjskoj policiji i tužilaštvu. Inspektori Odeljenja bezbedsnosti (OB) Ulcinj izvršili su uviđaj.

Pričinjena materijalna šteta u crkvi Svetog Nikolaja Foto: Mitropolija Crnogorsko-primorska

"Službenici uprave policije OB Ulcinj preduzimaju mere i radnje iz njihove nadležnosti u cilju otkrivanja učinilaca krivičnog dela", saopšteno je iz ulcinjskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT).

Više detalja o provali, kako su naveli, za sada ne mogu iznositi, zbog mogućeg opstruisanja izviđaja.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraVOZIO NADROGIRAN PO ULCINJU! Državljanin Nemačke (20) kažnjen sa 2.000 EVRA, upravljao automobilom pod dejstvom KOKAINA!
shutterstock-1724019463.jpg
Crna GoraTURSKI DRŽAVLJANIN (23) UHAPŠEN NA GRANICI! Ankara za njim izdala Interpolovu poternicu!
1750835392budva-izbori-policija-fotorina6.jpg
Crna GoraTUĐ ČOVEK STALNO MU DOLAZIO U SAN A ONDA MU U SVETINJI OVAKO REKLI! Ulcinjanin tvrdi da mu je sve krenulo nabolje kad je na tek kupljenom imanju pronašao grob
Screenshot 2025-10-26 142607.jpg
Crna GoraTUKAO RODITELJE I SESTRU, SESTRIČINU VUKAO ZA KOSU Stravično porodično nasilje u Ulcinju: Dobio niz kazni, evo šta mu se sve stavlja na teret
crnogorska policija.jpg