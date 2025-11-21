Slušaj vest

Pripadnici Regionalnog centra granične bezbednosti u Crnoj Gori u sredu uveče su u pograničnom pojasu sa Albanijom u mestu Božaj zatekli šest stranih državaljana koji su ilegalno ušli u Crnu Goru.

Šest lica koja su kasnije identifikovana kao: S.I. (27), T.H. (22), Y.F. (31) i T.A.B. (26) – iz Sijera Leone kao i dva lica iz Pakistana - K.M.D. (22) i maloletnik star 17 godina, su, kako se sumnja, prešli državnu granicu zaobilazeći granični prelaz, a koristeći šumske staze, nakon čega su stigli u Crnu Goru, gde su zaustavljeni od strane patrole granične policije.

- Kroz dalju kriminalističku obradu utvrđeno je da su pomenuta lica maloletniku iz Pakistana dala određeni novčani iznos kako bi ih isti ilegalnim putem i pešačkim stazama prebacio u Crnu Goru, zaobilazeći granične prelaze, a zatim dalje organizovao transport prema zemljama Evropske unije, saopšteno je iz UP.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom džavnom tužilaštvu u Podgorici maloletni Pakistanac je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

