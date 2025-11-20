BIJELO POLJE – Na magistralnom putu Ribarevine – Berane, u mestu Zaton, sinoć oko 22 sata došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo vozač teretnog vozila marke „Renault“, inicijala Ž. L.

- Kamion se kretao iz pravca Ribarevina ka Beranama, kada je vozač iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je napustio kolovoz i sleteo u kanal za odvod pored puta. Vozač je na mestu nesreće zadobio povrede od kojih je preminuo - potvrđeno je za RINU.