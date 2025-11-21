Slušaj vest

Obe su privedene u Centar bezbednosti Podgorica, gde su im uzete izjave u prisustvu roditelja.

Izjave su uzete i od osoba koje su snimale sukob i navijale.

"Čeka se izjašnjenje tužioca", rekli su iz policije.

Na društvenim mrežama proširio se uznemirujući snimak tuče dve maloletne devojke.

Na snimku se može videti više muškaraca i devojke stoje oko njih, snimaju sukob i navijaju uz vulgarne povike i uvrede na račun obje učesnice.

Jedna osoba uzvikuje: "Jano čekić, udri, udri"...

Druga devojka ih vređa i viče: "pi ku*ve glupe"...

Tokom sukoba, jedan od muškaraca uči jednu od devojaka da udari drugu glavom u zemlju.

Snimak se završava trenutkom kada jedna od maloletnica pada u nesvest nakon što ju je druga nokautirala, dok okupljeni pokušavaju da je osveste.

(Kurir.rs/CDM)

