Slušaj vest

Akterke događaja, oba ženska lica, su identifikovane i pronađene. Jedna od njih je lišena slobode zbog krivičnog dela, dok je druga prekršajno procesuirana. Identifikovana su i lica koja su prisustvovala tuči.

- Službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloletničke delinkvencije su, naime, došli prvo do informacije o događaju a potom i u posed snimka na kojem se vidi da je došlo do tuče između dva lica ženskog pola, te da je jedna od te dve ženske osobe na kraju tuče, dok se nalazila na podu, usled udaraca na trenutak izgubila svest, ističe se u saopštenju.

Policijski službenici su preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti, koje su dovele do identifikovanja i pronalaska ova dva ženska lica, a radi se o maloletnicama.

- Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su ove dve maloletnice zakazale tuču u jednom napuštenom objektu u Podgorici, a zbog nesuglasica koje su prethodno imale. Tokom tuče su jedna drugoj zadale više udaraca šakama u predelu glave i tela, dok su prisutna lica koja su prisustvovala zakazanoj tuči sve ovo snimala mobilnim telefonima, uz podstrekavanje na tuču povicima koja su im ova lica upućivala, dodaje se u saopštenju.

Jedna maloletnica, stara 15 godina, koja je tokom tuče usled udaraca nakratko izgubila svest, je zadobila povrede, dok druga maloletnica, stara 14 godina, u tuči nije povređena.

O svemu je obavešten nadležni državni tužilac za maloletnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao događaj i naložio da se jedno od ova dva ženska lica liši slobode.

Policija je lišila slobode devojčicu staru 14 godina, zbog sumnje da je, na štetu druge maloletnice počinila krivično delo laka telesna povreda. Protiv druge maloletnice, stare 15 godina, je nadležnom Sudu za prekršaje podneta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru – fizički napad.

Osumnjičena maloljetnica koja je lišena slobode će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.

Policija, u koordinaciji sa postupajućim tužiocem, preduzima aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem krivične i prekršajne odgovornosti lica koja su prisustvovala zakazanoj tuči, a čiji je identitet policiji poznat.