Slušaj vest

Jedna starija osoba teže je povređena, dok su tri zadobile lakše telesne povrede u udesu koji se posle 19 sati dogodio u mestu Pržno, na magistralnom putu Budva - Bar.

Do nezgode je došlo 100 metara od skretanja za Petrovac.

Sudarili su se kamion i dva putnička vozila.

Teško povređena osoba transportovana je u Opštu bolnicu u Kotoru, a saobraćaj je u prekidu.

Uviđaj je u toku, a nakon što se završi biće poznato više detalja.

Kurir.rs/Pobjeda

Ne propustiteHronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE IZAZVAO STRAVIČNU SAOBRAĆAJU U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Poginuli žena i muškarac, još dvoje teško povređeni
policija.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa se prevrnuo - Ima povređenih
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
Hronika"LJUBIO SAM SINOVE I UBEĐIVAO SEBE DA SPAVAJU, DA NISU UMRLI!" Srceparajuća ispovest oca koji je u nesreći ostao bez dece Predraga i Lazara kod Ugrinovaca!
ugrinovci.jpg
HronikaŽENA (69) POGINULA KOD KRALJEVA: Auto je pokosio na magistralnom putu
policija02-news1-petar-aleksic.jpg