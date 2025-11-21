Crna Gora
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU BUDVA - BAR: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen
Jedna starija osoba teže je povređena, dok su tri zadobile lakše telesne povrede u udesu koji se posle 19 sati dogodio u mestu Pržno, na magistralnom putu Budva - Bar.
Do nezgode je došlo 100 metara od skretanja za Petrovac.
Sudarili su se kamion i dva putnička vozila.
Teško povređena osoba transportovana je u Opštu bolnicu u Kotoru, a saobraćaj je u prekidu.
Uviđaj je u toku, a nakon što se završi biće poznato više detalja.
