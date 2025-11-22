Slušaj vest

To su nezvanično saopṣ̌tili iz Uprave policije, navodeći da je prethodno devojka skočila sa Visećeg mosta.

- Tada je mostom prolazio momak star 23 godine koji je profesionalni spasilac, koji je video da je ona skočila. Skočio je za njom i spasio je iz nabujale reke - rečeno je iz MUP.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteCrna GoraSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU BUDVA - BAR: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen
shutterstock-1522448666.jpg
Crna GoraDETALJI BRUTALNE TUČE MALOLETNICA U PODGORICI: Zakazale obračun u napuštenom objektu, "drugari" snimili sve! Devojčica se onesvestila od batina
tuča maloletnica Podgorica
Crna GoraŠUMSKIM STAZAMA IH UVEO U CRNU GORU: Pohapšeni kod granice sa Albanijom - šestorica platila maloletniku (17) da im pokaže put
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg
Crna GoraSTRAVIČNA NESREĆA KOD BIJELOG POLJA, POGINUO VOZAČ TERETNJAKA: Izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u kanal za odvod
shutterstock-1522448666.jpg