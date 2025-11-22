Podgoričanin Petar Ivanović (23) sinoć je, dva i po sata nakon ponoći, iz nabujale Morače spasio tridesetosmogodišnjakinju.
MLADIĆ SPASAO ŽENU IZ NABUJALE MORAČE: Drama u gluvo doba noći - Video je kako skače sa mosta, nije razmišljao ni sekundu
To su nezvanično saopṣ̌tili iz Uprave policije, navodeći da je prethodno devojka skočila sa Visećeg mosta.
- Tada je mostom prolazio momak star 23 godine koji je profesionalni spasilac, koji je video da je ona skočila. Skočio je za njom i spasio je iz nabujale reke - rečeno je iz MUP.
