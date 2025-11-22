Evo šta mu se stavlja na teret

Evo šta mu se stavlja na teret

Slušaj vest

- On je, kako se sumnja, iskoristio odsustvo vlasnika, ušao u njegovu kuću u Baru i ukrao ključeve od automobila marke „Citroen“ koji se nalazio ispred objekta. Vozilo je zatim koristio tog i narednog dana na području opštine Bar - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

Patrola ga je zaustavila u mestu Belveder i utvrdila da vozilo ne pripada njemu. Prethodno je, tokom vožnje, oštetio automobil u predelu desnog branika i pneumatika. Alkotestom je potvrđeno da je upravljao pod dejstvom alkohola.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem nalogu je osumnjičeni uhapšen i priveden uz krivičnu prijavu.

Protiv njega je takođe pokrenut prekršajni postupak zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Policija je automobil vratila vlasniku.