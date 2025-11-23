Slušaj vest

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala Crne Gore - Odseka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga u saradnji sa službenicima Poreske uprave, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica “R.C.E” d.o.o. Podgorica i odgovornog lica u tom pravnom licu H.A. (36), kineskog državljanina.
H.A. je lišen slobode prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore na graničnom prelazu Ranče, zbog sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa.

On je, kako se sumnja izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret na način što je, postupajući u ime i za račun pravnog lica “R.C.E.” d.o.o. Podgorica u svojstvu izvršnog direktora i osnivača, tokom 2025. godine u cilju izbegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa osumnjičenog pravnog lica putem platne kartice preko ATM uređaja, plaćao razne usluge platnom karticom prijavljenog pravnog lica preko POS terminala, bez adekvatne poslovne dokumentacije i izdavao fakture za koje nije predavao mesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, suprotno Zakona o porezu na dodatu vrednost, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica i neprijavljenog PDV-a, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 89.502 evra, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore.

