Trinaestogodišnja Nikolina Vulikić nestala je јuče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.
Dramatičan apel
NESTALA DEVOJČICA NIKOLINA (13) U PODGORICI: Evo gde je poslednji put viđena, porodica moli za pomoć
Slušaj vest
Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, devojčica je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.
Mole se građani da, ukoliko imaјu bilo kakvu informaciјu ili su јe videli, odmah kontaktiraјu MUP ili broј:
- 068 059 649
- 068 113 996
Svaka informaciјa može biti od pomoći.
Reaguj
Komentariši