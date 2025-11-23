Slušaj vest

Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, devojčica je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.

Mole se građani da, ukoliko imaјu bilo kakvu informaciјu ili su јe videli, odmah kontaktiraјu MUP ili broј:

  • 068 059 649
  • 068 113 996

Svaka informaciјa može biti od pomoći.

