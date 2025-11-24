Slušaj vest

Jednom licu određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinilo krivično delo mamljenje deteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih dela protiv polne slobode.

- Odeljenje bezbednosti Bijelo Polje podnelo je 23. novembra 2025. godine krivičnu prijavu protiv A. S, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je u periodu od 9. do 22. novembra ove godine vršio navedeno krivično delo na štetu deteta - potvrđeno je za RINU u ODT Bijelo Polje.

Osumnjičeni je istog dana saslušan pred državnim tužiocem, koji je nakon saslušanja doneo rešenje o zadržavanju u trajanju do 72 sata, radi daljeg postupanja.

Kurir.rs/Rina

