Advokatu M. K. pozlilo je danas na prijavnici spuškog zatvora, nakon što su službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u farmerkama koje je nameravao da unese svojoj branjenici pronašli zamotuljak sa praškastom materijom bele boje.

Hitna pomoć mu je ubrzo ukazana, a potom je inspektorima danilovgradske policije dao izjavu o poreklu garderobe koju je nosio osumnjičenoj za šverc droge, državljanki Bosne i Hercegovine, Arneli Trnki.

Venčanje sa uhapšenim zbog prodaje droge

Advokat M. K. je policiji ispričao da je Trnki danas trebalo da odnese garderobu za njeno planirano venčanje sa partnerom Petrom Pejovićem, uhapšenim 1. jula zbog ulične prodaje droge. Naveo je da je samo želeo da pomogne i da je garderoba spakovana u stanu u kojem je Trnka boravila do hapšenja, prema spisku koji je ona sastavila. Dodao je da je spreman da bude poligrafski ispitan.

Prema njegovim rečima, u pakovanju garderobe pomogle su mu izvesna V. i njena sestra, koje su mu kazale da ne poznaju Trnku, ali da suprug jedne od njih zna Pejovića.

"Spisak stvari koji mi je Arnela dala, a koje su joj bile potrebne za venčanje, spakovale su u belu kesu koju sam 22. novembra zatekao u stanu. Na kesi je pisalo Petar Pejović. V. je po spisku gledala stvari i pakovala ih preda mnom, to jest ono što smo mogli zajedno da pronađemo. Spiskove imam u kancelariji. Za ostale stvari, poput farbe za kosu i nekih ženskih potrepština, zamolio sam V. da ih ona kupi", ispričao je advokat.

Istakao je da je belu kesu poslednju izneo iz stana i stavio u automobil, jer su se u njoj nalazile stvari koje je Trnka tražila za venčanje.

Navodi da je dan ranije, 21. novembra, kada je bio u poseti Trnki, sa načelnicom Tanijom u zatvoru dogovorio da će on uneti garderobu potrebnu za ceremoniju planiranu za ponedeljak, 24. novembar, budući da Trnka nema rodbine.

Advokat tvrdi da mu je žena dala kesu

Dodao je da mu je žena drugog pritvorenika, koja je učestvovala u pakovanju, danas dala farbu, nakon čega se uputio ka UIKS-u.

"Službenicima UIKS-a rekao sam da ne znam tačno šta se sve nalazi u kesi, osim da je većinom reč o stvarima za venčanje. Prilikom pregleda, službenik je iz džepa jednih farmerki izvadio PVC zamotuljak sa nekom praškastom materijom, koliko se sećam - bele boje. Bio sam zatečen, pozlilo mi je, pozvali su Hitnu pomoć… Nakon toga sam samovoljno došao u policiju da dam obaveštenje i spreman sam na poligraf. Moja jedina krivica je što sam se uplitao u nešto što me nije trebalo interesovati. Smatram da ni V. nema veze sa tim, verujem da je i ona, kao i ja, samo htela da pomogne", naveo je M. K.