Stanarka Doma starih u Podgorici, baka Branka, proslavila je 102. rođendan.
slavlje u podgorici
BAKA BRANKA PROSLAVILA 102. ROĐENDAN U DOMU ZA STARE: Torta, pesmica, svećice i zabava iznenađenja (VIDEO)
Slušaj vest
Veselo je bilo juče u Domu starih u Podgorici. Svi zaposleni i stanari Doma organizovali su zabavu iznenađenja kako bi proslavili Brankin rođendan.
Uz pregršt lepih želja i čestitki, baka Branka je za 102. rođendan dobila na poklon cveće i tortu, piše podgorički Dan.
Proslava 102. rođendana baka Branke iz Podgorice Foto: Facebook Printscreen, JU Dom starih Podgorica
Vidi galeriju
Stanari Doma su slavili život i dugovečnost uz želje da im se svećice na torti samo dodaju.
Kurir.rs/Dan
Reaguj
Komentariši