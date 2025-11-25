Slušaj vest

Veselo je bilo juče u Domu starih u Podgorici. Svi zaposleni i stanari Doma organizovali su zabavu iznenađenja kako bi proslavili Brankin rođendan.

Uz pregršt lepih želja i čestitki, baka Branka je za 102. rođendan dobila na poklon cveće i tortu, piše podgorički Dan.

Stanari Doma su slavili život i dugovečnost uz želje da im se svećice na torti samo dodaju.