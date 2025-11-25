Slušaj vest

Na snimku se vidi mlađi muškarac s kapuljačom i belom maskom koja mu krije lice kako u gluvo doba noći iz jednog kafića odnosi stočić i stolice.

U kafiću je bila kombinacija crnih i svetlih stolica, ali se taj raspar njemu očigledno nije dopao pa je rešio da se kompletira - uzeo je samo crne u kombinaciji sa tamnim stolom.

Snimak je objavljen na Podgoričkom vremeplovu uz duhovitu objavu:

"Krađa stolica u lokalu u Donjoj Gorici. Lik je ukrao sve crne stolice i sto. Pa ako mu bude monotono, neka dođe da ga častimo jednu svijetlu da razbije monotoniju"

