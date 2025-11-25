Slušaj vest

Ivanović je, kako se navodi u saopštenju, zahvalio na pozivu i ukazanoj časti, navodeći da je uradio ono što smatra da bi svako trebalo da uradi i da njegov čin za njega nije ništa nesvakidašnje.

Mujović je naglasio da ga je, pored herojskog čina, posebno fascinirala Petrova skromnost.

„Neverovatno je koliko je Petar skroman i koliko želi da ovaj događaj ostane obična priča, bez pompe i to je apsolutno njegova dodatna vrednost”, naveo je Mujović.

Iz Glavnog grada je saopšteno da je, u znak zahvalnosti i poštovanja, Mujović sa svojim timom odlučio da Ivanoviću ponudi radno mesto u sistemu Glavnog grada.

 Predsednik Crne Gore odlikovaće ga medaljom za hrabrost.

