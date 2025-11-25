Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović primio je Petra Ivanovića, mladića koji je u subotu spasao ženu iz nabujale Morače, i ponudio mu radno mesto u sistemu Glavnog grada.
mladi heroj iz podgorice
LICE HEROJA! OVO JE PETAR, LJUDINA: Dečko koji je spasao ženu iz ledene Morače u gluvo doba noći! Kao nagradu Grad Podgorica mu ponudio RADNO MESTO! (VIDEO)
Slušaj vest
Ivanović je, kako se navodi u saopštenju, zahvalio na pozivu i ukazanoj časti, navodeći da je uradio ono što smatra da bi svako trebalo da uradi i da njegov čin za njega nije ništa nesvakidašnje.
Mujović je naglasio da ga je, pored herojskog čina, posebno fascinirala Petrova skromnost.
„Neverovatno je koliko je Petar skroman i koliko želi da ovaj događaj ostane obična priča, bez pompe i to je apsolutno njegova dodatna vrednost”, naveo je Mujović.
Iz Glavnog grada je saopšteno da je, u znak zahvalnosti i poštovanja, Mujović sa svojim timom odlučio da Ivanoviću ponudi radno mesto u sistemu Glavnog grada.
Predsednik Crne Gore odlikovaće ga medaljom za hrabrost.
Kurir.rs/Instagram Podgorički vremeplov/Foto: Glavni grad
Reaguj
Komentariši