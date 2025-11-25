Slušaj vest

Požar gori u naselju kod Ribnice, u kojem se nalazi više baraka.

Reč je o delu grada između Cvijetnog brijega, odnosno OŠ "21. maj" i Doma zdravlja kod nekadašnje radio stanice.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović.je saopštio kako je na tom mestu izbio požar većih razmera, koji je sada ugašen i od čijih posledica su izgorele barake. On je dodao da okolne kuće i stambeni objekti nesu pretrpeli nikakva oštećenja.

Kazao je i da su na terenu šest vatrogasnih vozila i 12 vatrogasaca.

Bojanović je za Analitiku saopštio da će i tokom noći obilaziti ovo mesto.