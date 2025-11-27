Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore saopštila je, povodom interesovanja medija i novinara o ishodu više postupaka koji se odnose na sada već bivšeg policijskog službenika M. Š., da je on proglašen krivim u jednom krivičnom i dva prekršajna postupka.

M. Š. je u avgustu 2024. godine uhapšen od strane službenika Odeljenja bezbednosti Tivat zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje je koristio, policija je tada pronašla manje PVC pakovanje sa belom praškastom materijom i manje pakovanje sa žuto-belom praškastom materijom", navode u saopštenju.

Policija navodi da su netačne tvrdnje M. Š., iznete u medijima, da mu je droga bila "podmetnuta" i da se nad njim sprovodi "progon", te da su takve izjave bile usmerene ka izbegavanju odgovornosti.

Sud za prekršaje u Budvi – Odeljenje u Kotoru, oglasio je M. Š. krivim za prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, te ga kaznio novčanom kaznom od 300 evra.

"Ovaj postupak odnosi se na drogu pronađenu tokom pretresa 13. avgusta 2024. godine", dodaju u saopštenju.

To pakovanje je poslato na veštačenje u Forenzički centar, gde je utvrđeno da se radi o kokainu težine 0,9 grama, kao i da se na pakovanju nalazi „ekstremno jak“ DNK profil M.Š.

"U odvojenom postupku, isti sud ga je oglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 450 evra zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, jer je 5. oktobra 2024. godine, u mestu Seljanovo, uputio pretnje policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Tivat tokom vršenja službene radnje", piše u saopštenju.

Uprava policije navodi da je M. Š. po sili zakona izgubio status policijskog službenika, nakon što je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.