Slušaj vest

Jedna od glavnih tema je izgradnja kolektora u mestu Botun i pobuna meštana zbog tog plana vlasti.

U uvodnom obraćanju predsednik DNP Milan Knežević je rekao:

- Što bi rekli Novi fosili - kako je lepo videti vas opet. Drago mi je da vidim ovoliko ljudi u Vladi i mislim da se sprema seča knezova... Emocije između mene i vas su toliko jake da čak i ako gorimo u paklu, a mislim da smo zaslužili raj, naša emocija će biti toliko jaka da će nadmašiti sve vatre pakla.

Knežević je zatim, prešao na "stomačne probleme" i predložio da instalira WC šolju u stanu premijera, jer mu je, kako je rekao, njegova začepljena. Ponudio je da dovede vodoinstalatere i keramičare i upozorio da će, ako mu ne daju saglasnost, pozvati policiju "da razvali vrata" kako bi, kako je rekao, rešio probleme svoje porodice.

On je naravno aludirao na izgradnju kolektora u Botunu.

Knežević je optužio nadležne da su bez konsultacija sa građanima potvrdili planove za postrojenje. Podsetio je na razgovor iz 2024. godine kada je, tvrdi, vlada obećala da se postrojenje neće graditi bez saglasnosti stanovnika.

Kritikovao je Agenciju za zaštitu životne sredine i ukazao na "sumnjive" elaborate, rekavši da "je neko uzeo pare". Pozvao je Tužilaštvo da ispita sve ugovore, uključujući i onaj koji je potpisao Ivan Vuković.

Spajić: Priznanje nemara, ali odbrana projekta

Premijer Milojko Spajić priznao je da je postojao "ekstremni nemar" prema građanima Zete i Botuna u vezi sa bazenom Crvenog mulja, ali je naglasio da je ova vlada prva koja je u budžet uvrstila sanaciju tog problema.

Ocenio je da je lokacija postrojenja ekološki i ekonomski opravdana, najavio kredit od Svetske banke od 32 miliona evra i rekao da će ugovor biti prosleđen SDT-u. Spajić je istakao da je prečišćavanje vode "civilizacijsko dostignuće" i pitanje zdravlja građana.