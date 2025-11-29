Slušaj vest

Bivṣ̌i pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela Milorad Žižić, privedeni su na sasluṣ̌anje u zgradu Specijalnog državnog tužilaṣ̌tva (SDT).

Njih dvojicu juče su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.

Iz tog tužilaṣ̌tva saopṣ̌tili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična dela.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

Ne propustiteCrna GoraSKORO 9.000 DRŽAVLJANA TURSKE NAPUSTILO CRNU GORU! Talas nasilja i sukoba UZDRMAO odnose dve zemlje! Vize dobilo blizu 200 državljana Turske
Turska Crna Gora Turci Zabjelo incident u Podgorici
PlanetaDOBRE VESTI IZ LJUBLJANE: Slovenija će priznavati Srbima, Makedoncima, Bosancima, Crnogorcima zamenu vozačakih dozvola pod jednim uslovom
zastava-slovenije.jpg
Crna GoraU ZATVORU ZBOG NASILJA U PORODICI, A OSUĐEN I ZBOG DROGE I PRETNJI: Policajac u Crnoj Gori pravio haos, a evo zašto je njegov slučaj digao prašinu u javnosti
crnogorska policija.jpg
Crna GoraNEDELJAMA MAMIO MALOLETNICU NA POLNO ZLOSTAVLJANJE Užas u Bijelom Polju: Tužilac ga odmah zadržao 72 sata
1730203383_bijelo-polje-kuca-krvavi-pir-fotorina.jpg