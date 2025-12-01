Slušaj vest

Službeniku Uprave policije Aleksandru Boškoviću i suspendovanim policijskim funkcionerima Dejanu Kneževiću i Miloradu Žižiću jutros je određen kućni pritvor.

Tu odluku je, nakon saslušanja tokom kojeg su trojica osumnjičenih negirala krivicu, oko dva sata posle ponoći donela sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, koja je odbila predlog tužioca Jovana Vukotića da policajce pošalje u spuški pritvor.

Knežević i Žižić su u petak uhapšeni zbog sumnje da su deo kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, formirao bivši policijski funkcioner Zoran Lazović.

Boškoviću su lisice na ruke stavljene dan kasnije jer je navodno falsifikovao službenu ispravu.

Vukotiću je, prema nezvaničnim informacijama portala Adria, sporan dopis kojim je Uprava policije 25. avgusta 2021. godine obavestila tadašnjeg tužioca Sašu Čađenovića da je zabrana ulaska u Crnu Goru za beogradske kriminalce Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ukinuta 28. decembra 2020. godine na osnovu odluke menadžmenta Uprave policije.

Za navodno falsifikovanje istog tog dokumenta Vukotić sumnjiči i Kneževića.

Negirajući da je radio mimo zakona, Knežević je ispričao da su dopis sačinile kolege iz nadležnog sektora, nakon čega ga je on, kao tadašnji pomoćnik direktora policije, overio faksimilom i prosledio tužilaštvu. Sa skidanjem sporne zabrane, istakao je Knežević, on nema nikakve veze jer je u to vrijeme bio rukovodilac Odseka za borbu protiv krijumčarenja droga.

Njegove navode iz odbrane, nezvanično je rečeno portalu Adria, potvrdio je i kasnije uhapšeni Bošković koji je, na svoje insistiranje, juče podvrgnut poligrafskom testiranju.

Bošković: Nalog stigao od Enisa Bakovića

Bošković je zbog sumnje da je ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću zloupotrijebio službeni položaj hapšen i polovinom oktobra 2021. godine. Tada je uhapšen i njegov kolega, sada pokojni S.Đ.

Nalog za njihova privođenja izdao je tadašnji tužilac u podgoričkom tužilaštvu Vukas Radonjić.

Bošković i S.Đ. su mu uzvratili krivičnom prijavom – okrivili su ga da je, objavili su tada mediji, “neosnovano, nezakonito i iz zle namjere naredio njihovo hapšenje, kako bi sebe u javnosti predstavio kao borca protiv organizovanog kriminala”.

Tužilac Radonjić je te optužbe negirao.

Bošković, navodno, nije sporio da je po njegovom usmenom naređenju njegov pokojni kolega skinuo spornu zabranu iz policijskog sistema, ali je istakao da je sve to odrađeno po nalogu njegovog tadašnjeg nadređenog Enisa Bakovića.

Baković mu je, navodno, rekao da je to zahtjev Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije “zbog operativnog rada službenika”.

Tim sektorom je, u vrijeme skidanja zabrane ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru, rukovodio Zoran Lazović.

Svedočili, pa uhapšeni

Zbog ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću kojom je, prema tvrdnjama SDT-a, toj dvojici beogradskih kriminalaca pribavio korist, u Višem sudu u Podgorici je u toku postupak protiv Zorana Lazovića.

Tokom istrage, koja je prethodila podizanju optužnice protiv Lazovića, svjedočili su i sada osumnjičeni za pripadništvo u njegovoj kriminalnoj grupi Milorad Žižić, kao i Aleksandar Bošković.