Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i devet meseci zatvora, a sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević na šest meseci zatvora.

To je prvostepena presuda koju je danas izrekao Branislav Leković, sudija Višeg suda u Podgorici.

Leković je rekao da je sud nesumniivo utvrdio da su Medenica i Vlahović Milosavljević izvršile krivicno delo.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić je u izjavi medijima rekao da je zadovoljan osuđujućom presudom, ali da nije zadovoljan visinom kazne koja je izrečena Medenici, jer je tražio da bude osuđena na tri godine robije.

Vesna Medenica Foto: Printscreen/Youtube

Olakšavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazni je to sto nisu ranije osuđivane, a otežavajuće je to što su postupale kao predsednica Vrhovnog suda i sutkinja Privrednog suda.

Sudija Leković je kazao da je Medenica podstrekavala Vlahovič Milosavljević da izvrši krivično delo.

Medenica nije prIsustvovala izricanju presude, a Vlahović Milosavljević jeste.

Optužnicom je predstavljeno da je Vlahović Milosavljević izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja, a Medenica - zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

U optužnici piše i da je Medenica, kao predsednica Vrhovnog suda, uticala na sutkinju Privrednog suda da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu "Korporacije Ten" sa sedištem u Moskvi.

Vesna Medenica Foto: Printskrin

Radonjić je u završnoj reči, 25. novembra, predložio da Medenica bude osuđena na tri godine zatvora, navodeći da je, prema tvrdnjama tužilaštva, podstrekla Vlahović Milosavljević da donese privremenu meru koja je sprečila naplatu potraživanja ruske firme "Korporacija Ten" od njenog kuma Rada Arsića.

Za suspendovanu sutkinju Vlahović Milosavljević, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je tražilo dve godine zatvora.

Radonjić je obrazložio da samo izricanjem zatvorskih kazni može biti vraćeno poverenje u sudski sistem, koji su, kako je naveo, Medenica i Vlahović Milosavljević narušile protivzakonitim postupanjem.

U završnoj reči Vlahović Milosavljević je kritikovala stav tužilaštva, navodeći da se optužba temelji na "neshvatljivom i opasnom tumačenju prava", koje bi kako je rekla dovelo do toga da se svaka pravosnažna odluka tretira kao potencijalna krivična radnja.

Medenica je u završnoj reči između ostalog rekla da je politika ušla u sudnicu, da nju pokušavaju da označe najvećim zlom i žrtvuju kako bi dobili evropske "štrikove"...