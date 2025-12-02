Slušaj vest

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović kreće u osnivanje političke partije, koja bi, prema prvim saznanjima, mogla da nosi naziv Pokret za Crnu Goru.

Kako se nezvanično saznaje iz pouzdanih izvora bliskih Milatoviću, odluka o formiranju partije više nije pitanje političke procene, već konkretan proces koji je aktivno započet.

Iako se o toj mogućnosti govorilo još od kada je napustio Pokret Evropa sad, gde je bio jedan od osnivača, upravo je Milatović mesecima usporavao formalizovanje nove političke strukture, smatrajući da to nije njegov prioritet u prvim godinama predsedničkog mandata.

Prema informacijama do kojih je došao "Dan", intenzivne diplomatske aktivnosti u kojima je Milatović učestvovao proteklih meseci dovele su i do toga da sa više uticajnih međunarodnih adresa dobije ohrabrenje da napravi politički iskorak.

Kako tvrde izvori, njihova je procena da bi Milatović, uz imidž umerenog evropskog političara i njegovu već izgrađenu mrežu međunarodnih kontakata, mogao odlučujuće da utiče na formiranje takozvane evropske vlade u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora 2027.

U tom kontekstu, u diplomatskim krugovima sve se češće govori da je politički kapital predsednika nedovoljno iskorišćen ako ostane van partijskog okvira.

U prilog takvim analizama ide i činjenica da se Milatović više puta javno i institucionalno sukobio sa aktuelnom vladom, vraćajući niz zakona parlamentu, otvoreno kritikujući pojedine odluke premijera Milojka Spajića i ukazujući na nesaglasje oko ključnih reformskih pitanja.

Odnosi između dva centra izvršne vlasti mesecima su opterećeni različitim vizijama evropskog puta Crne Gore i tempa institucionalnih promena.

Sagovornici "Dana", koji su želeli da ostanu anonimni, podsećaju da su gotovo sva relevantna istraživanja javnog mnjenja u protekle dve godine pokazala da Milatović uživa stabilan rejting, uglavnom iznad proseka većine lidera parlamentarne većine, ali i posebno visok nivo poverenja među neopredeljenim biračima.

U pojedinim istraživanjima bio je rangiran i kao političar sa najvećim ličnim poverenjem u zemlji, što je za međunarodne partnere bio dodatni signal da bi upravo on mogao da bude ključni faktor okupljanja umerenog i proevropskog političkog bloka.

Takve projekcije objašnjavaju zbog čega se formiranje partije sada posmatra kao prirodan nastavak Milatovićevog političkog puta. Njegov eventualni izlazak na parlamentarne izbore dramatično bi promenio odnose snaga, posebno u onom delu biračkog tela koje se izjašnjava kao proevropsko, ali je nezadovoljno tempom reformi.

Ukoliko se projekat Pokret za Crnu Goru zaista formalizuje, izvesno je da će politička scena ući u fazu dubokog preslaganja, u kojoj će lični autoritet predsednika imati centralnu ulogu.

Iz kabineta predsednika države nisu direktno potvrdili da je proces formiranja partije započet, ali nisu ni odbacili takve navode, ističući da je Milatović uvek ukazivao da je važno postojanje politika usmerenih ka opštem interesu.

- Kada je reč o formiranju političkog subjekta, predsednik je uvek jasno iskazivao da mu je važno postojanje politika koje su okrenute javnom interesu, modernizaciji i evropskim vrednostima. U tom smislu, ne odustaje od uverenja da politička scena Crne Gore zaslužuje odgovornu i reformski usmerenu opciju - kazali su iz Milatovićevog kabineta za "Dan".

Mogućnost da Milatović osnuje partiju pominjala se u više navrata. Nakon raskola u Pokretu Evropa sad, deo odbornika istupio je iz te partije i osnovao poseban klub u podgoričkom parlamentu - Pokret za Podgoricu.