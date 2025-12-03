Slušaj vest

Milan Knežević, crnogorski poslanik i predsednik Demokratske narodne partije (DNP), rekao je povodom sudskog postupka u predmetu "državni udar", da bi ovaj slučaj bio zatvoren da je on mrtav.

"Zašto je slučaj 'državni udar' živ? Zato što ja nisam mrtav. Kada bi eliminisali mene, kada bi me ubili, slučaj bi bio završen. Ovde je reč o 'političkom inženjeringu' iza kojeg stoje nereformisane snage u crnogorskom pravosuđu”, rekao je Knežević za A Plus televiziju.

Knežević je istakao da su u Apelacionom sudu za 23, 24, 25. i 26. decembar zakazana ročišta po žalbi Specijalnog državnog tužilaštva na presudu kojom su Andrija Mandić, on i ostali optuženi oslobođeni za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora iz oktobra 2016. godine.

"Direktno sam optužio državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića da dvojica, tužioci Zoran Vučinić i Siniša Milić, podnose žalbu na oslobađajuću presudu Višeg suda u Podgorici. Podneli su žalbu na 37 strana. Ja na 37 strana ne mogu ni ljubav da izjavim, a ne da podnesem žalbu“, rekao je Knežević.

"Za mene je Marković već bivši tužilac"

On je dodao da je za njega Milorad Marković već "bivši" VDT jer "u državnom parlamentu njegov izveštaj o radu nije dobio zeleno svetlo".

"Nisam zadovoljan njegovim radom i smatram da treba da bude smenjen. Šta je tu sporno? I ja na izbore idem svake četiri godine", rekao je Knežević.

Knežević je osporio i Markovićev izbor saradnika.

"Da li vam je normalno, a ovde ništa nije normalno, da gospodin Marković za najbližeg saradnika uzme Lidiju Vukčević, prvu saradnicu Milivoja Katnića, koja je tužila Nebojšu Medojevića i Duška Kneževića, protiv kojih joj je svaka optužnica pala? Da li je normalno da uzme Tanju Božović, koja je vodila postupak protiv Krstovića? Ljudi su prošli golgotu, izgubili milione… I sad tuže državu, uzeće milione od države. Da li je normalno da je tu i Jelena Protić koja nas je gonila na protestima 2015. godine? Tu je i viša tužiteljka Lepa Medenica, kuma Zorana Lazovića... To je reformisano tužilaštvo?“, upitao je Knežević.

"Marković nas prevario odelom i cipelama"

Dodao je da je Marković njega i njegove političke partnere "prevario odelom i cipelama".