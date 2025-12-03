Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala su zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, uhapsili I.V. (38) osumnjičenog za iskorišćavanje dece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Sumnja se da je izvršio pomenuto krivično delo na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posedovao audiovizuelni materijal pornografskog sadržaja na kojima se nalaze maloletna lica.

- Sa prikupljenim podacima i obaveštenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se protiv lica I.V. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret i da se liši slobode. I.V. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku - saopšteno je iz Uprave policije.