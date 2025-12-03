Slušaj vest

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala su zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, uhapsili I.V. (38) osumnjičenog za iskorišćavanje dece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Sumnja se da je izvršio pomenuto krivično delo na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posedovao audiovizuelni materijal pornografskog sadržaja na kojima se nalaze maloletna lica.

- Sa prikupljenim podacima i obaveštenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se protiv lica I.V. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret i da se liši slobode. I.V. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku - saopšteno je iz Uprave policije.

Ne propustiteCrna GoraISKORIŠĆAVAO DECU ZA PORNOGRAFIJU Mladić (23) uhapšen u Podgorici zbog gnusnog zločina
Crnogorski policajac
VestiDRŽAVLJANINU RUSIJE 3 GODINE ZATVORA ZBOG DEČIJE PORNOGRAFIJE: Izrečena i mera proterivanja iz Crne Gore
crnogorska-policija-podgorica.jpg
HrvatskaUHAPŠENA VASPITAČICA! Delila pornografske snimke dece, užas na istoku Hrvatske, roditelji BESNI, zahtevaju odgovore
Hrvatska polciija
Planeta"OVO JE SAMO POČETAK" Kreće žestoka borba, više od 60 zemalja donelo odluku o SAJBER KRIMINALU! Ništa neće biti isto!
haker.jpg