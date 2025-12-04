Slušaj vest

U Rožajama je juče oko 15 časova došlo do ozbiljnog incidenta, u kojem je prema navodima policije uhapšen A.K. (25) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva.

Kako je saopšteno, policija je reagovala odmah po prijavi građana i preduzela je sve hitne mere.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je vozilom udario sugrađanina koji se kretao ulicom, nakon čega je, prema navodima istrage, fizički nasrnuo na njega drvenim predmetom. Snimak incidenta, koji kruži društvenim mrežama, potvrdio je tok događaja.

Napadnuti muškarac zadobio je teške povrede noge, potvrđeno je iz bolnice, a policija navodi da su svi prikupljeni dokazi već dostavljeni Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

- Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih obaveštenja, državni tužilac naložio je hapšenje A.K. (25) zbog sumnje da je izvršio krivićno delo u pokušaju - saopštila je Uprava policije.

Motiv ovog nasilnog čina nije poznat, istraga je u toku.

