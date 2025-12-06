Slušaj vest

Presuda Aliji Balijagiću zbog dvostrukog ubistva u Sokocu biće izrečena 8. decembra.

To je saopšteno u Višem sudu u Bijelom Polju, pred kojim su održane završne reči.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, hicima iz lovačke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

Tužiteljka Vanja Rakonjac je kazala da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Balijagić počinio delo na način opisan optužnicom.

Podsetila je da je Balijagić priznao delo detaljno ga opisujući i da je u vreme izvršenja, kako je to potvrđeno nalazom psihijatra i psihologa, bio u uračunljivom stanju.

“Balijagić je opisao da je da se vratio kod kuće Madžgalja kada je pao mrak, uzeo betonski blok i postavio ga ispod prozora, popeo se na isti i posmatrao oštećene. Dalje navodi da je u trenutku kada je Jovan ustao i uzeo daljinski od televozora u ruke, pucao dok je on bio njemu bočno okrenut, pri čemu je istakao da je u Milenku pucao jer je pozvala policiju, a da je drugi metak ispalio iz humanih razloga”, kazala je tužiteljka Rakonjac.

Napomenula je da je Balijagić u svojoj izjavi kazao da je u Jovana pucao zato što je bio grub prema njemu i što ga je oterao od kuće i rekao mu “da se gubi da ga više ne vidi”, ali da iz izvedenih dokaza proizilazi da je delo počinio hladnokrvno na podmukao način u trenutku kada to nisu očekivali, kada su bili opušteni u svom domu ne očekujući nikakav napad, te da je postupao sa direktnim umišljajem.

“U DNK veštačenju Forenzičkog centra Balijagićevi tragovi nađeni su na delovima prozora, stakla, maramici na podu, fioci ladice, podu, plastičnoj kanti sa sirom...", kazala je tužiteljka, koja je za Balijagića zatražila najstrožu kaznu po zakonu.