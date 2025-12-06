Slušaj vest

Pljevlja – Velika investicija realizovana je na severu Crne Gore jer je konačno rekonstruisan i za saobraćaj otvoren put Mijakovići – Vrulja koji će znatno skratiti put do opštine Pljevlja i olakšati građanima. Ono što je posebno privuklo pažnju, jeste da će dva mosta na tom rekonstruisanom putu, kako je izjavio predsednik opštine Pljevlja Dario Vraneš, po želji građana poneti naziv po srpskim kraljevima.

- Pljevlja su otvaranjem tog puta dobila dva nova mosta. Duži most dužine 160 metara zvaće se Most kralja Aleksandra Karađorđevića Ujedinitelja, a kraći od 128 metara građani već nazvaše Most kralja Petra I Karađorđevića oslobodioca, kazao je za RINU Vraneš.

Rekonstruisan put Mijakovići–Vrulja: Mostovi dobili nazive po srpskim kraljevima

Dodaje da ti nazivi, imaju simbolično značenje, jer su mostovi i put otvoreni na dan ujedinjenja Srbije i Crne Gore, 1. decembra.

- Želja naroda živi. Nekad čeka godinama, decenijama, pa i vekovima. Ali jedno je sigurno, uvijek na kraju bude ostvarena. Želja za ujedinjenjem živi, rekao je Vraneš.

Ono što je takođe privuklo pažnju građana jeste to da na samo otvaranje rekonstruisanog puta nije pozvana lokalna samouprava Pljevlja, a televiziji iz Pljevalja čak nije ni dozvoljeno da prisustvuju ceremoniji otvaranja.

- Nikakav poziv od protokola Vlade nismo dobili. Nije ni predsednica Skupštine opštine Pljevlja Jovana Tošić. Takav odnos nije postojao ni u vreme Demokratske partije socijalista. Premijer Spajić ne bi smeo da na takav način omalovažava građane Pljevalja, poručio je Vraneš.